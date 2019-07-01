Школьники Калмыкии – лауреаты Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Участники Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Москве - юнармейская команда из Элистинской классической гимназии принимают поздравления. На встрече с и.о. министра спорта и молодежной политики РК Дорджи Шикеевым, ребята поделились впечатлениями, рассказали о конкурсных испытаниях, в которых выступили весьма успешно. Безусловную победу добыли в номинации «Ратные страницы истории Отечества». Впереди у юнармейцев страны славная дата – 75-летие Великой Победы. В планах ряд важных мероприятий, который будет озвучен на слете в августе текущего года. Между тем, растут ряды юнармейского движения, ширится их участие в патриотических акциях. Участники Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Москве - юнармейская команда из Элистинской классической гимназии принимают поздравления. На встрече с и.о. министра спорта и молодежной политики РК Дорджи Шикеевым, ребята поделились впечатлениями, рассказали о конкурсных испытаниях, в которых выступили весьма успешно. Безусловную победу добыли в номинации «Ратные страницы истории Отечества». Впереди у юнармейцев страны славная дата – 75-летие Великой Победы. В планах ряд важных мероприятий, который будет озвучен на слете в августе текущего года. Между тем, растут ряды юнармейского движения, ширится их участие в патриотических акциях.



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