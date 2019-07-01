Детям Калмыкии провели урок на водоеме

В Калмыкии более 160 детей приняли участие во Всероссийской акции МЧС «Научись плавать». С начала года среди школьников проводились профилактические беседы, лекции, мастер-классы. Ребятам рассказали, как правильно вести себя на водных объектах, как пользоваться спасательными средствами, как оказывать пострадавшим первую помощь. Особое внимание уделялось и правилам безопасного купания. В Калмыкии более 160 детей приняли участие во Всероссийской акции МЧС «Научись плавать». С начала года среди школьников проводились профилактические беседы, лекции, мастер-классы. Ребятам рассказали, как правильно вести себя на водных объектах, как пользоваться спасательными средствами, как оказывать пострадавшим первую помощь. Особое внимание уделялось и правилам безопасного купания.



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