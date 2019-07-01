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Вчера, 13:49

Экологическая акция


Жителей Калмыкии приглашают принять участие во всероссийском марафоне “Сохраним леса страны”. Участникам предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на восстановление зеленого массива. Все средства будут потрачены на закупку саженцев и организацию посадок осенью этого года. Проект “ПосадиЛес” был запущен в 2015 году всероссийским движением ЭКА. За это время в 16 регионах России высажены почти 500 тысяч деревьев.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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