Экологическая акция

Жителей Калмыкии приглашают принять участие во всероссийском марафоне “Сохраним леса страны”. Участникам предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на восстановление зеленого массива. Все средства будут потрачены на закупку саженцев и организацию посадок осенью этого года. Проект “ПосадиЛес” был запущен в 2015 году всероссийским движением ЭКА. За это время в 16 регионах России высажены почти 500 тысяч деревьев. Жителей Калмыкии приглашают принять участие во всероссийском марафоне “Сохраним леса страны”. Участникам предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на восстановление зеленого массива. Все средства будут потрачены на закупку саженцев и организацию посадок осенью этого года. Проект “ПосадиЛес” был запущен в 2015 году всероссийским движением ЭКА. За это время в 16 регионах России высажены почти 500 тысяч деревьев.



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