Цифровизация библиотечного фонда

Раньше использовали несколько обычных сканеров. Не так давно их заменили – на один, но уже нового поколения. Как говорят специалисты, о таком давно мечтали. Профессиональный планетарный сканер отличается и качеством, и производительностью. Буквально за считанные минуты выдает электронную копию газеты. А для оцифровки книг и журналов плоское стеклянное полотно меняют на другое – V-образное. По словам директора Надежды Уластаевой, республиканской библиотеке им. Амур-Санана в рамках федерального проекта Национальная электронная библиотека предстоит оцифровать более 100 тысяч книг, газет и журналов. Эта работа ведется не первый год. Уже создано несколько коллекций. В журнале «Теегин герл», продолжает Надежда Уластаева, как в зеркале, отражаются эпохи, переживаемые обществом в разные периоды. Его по праву называют выразителем духовного мира наций. На страницах издания впервые были опубликованы произведения ранее запрещенных калмыцких писателей- эмигрантов, тем самым были расширены горизонты родной литературы. Красной нитью проходит и тема депортации калмыцкого народа. Это поэмы, романы, реквиемы известных и любимых народом авторов: Давида Кугультинова, Лиджи Инджиева, Егора Буджалова, Алексея Балакаева, Боси Сангаджиевой и многих других. Пополнит электронную библиотеку и наследие ученого-краеведа Ивана Борисенко.

Проект «национальная электронная библиотека» направлена на сохранение бесценного культурного, духовного наследия народа. Этому и способствует внедрение современных технологий и стандарты обслуживания, отметил исполняющий обязанности министра культуры и туризма Хонгор Эльбиков. По его словам, процесс модернизации будет продолжен, так как в рамках Нацпроекта Калмыкии предстоит реализовать программу «Цифровая культура». Приобретение для библиотеки им. Амур-Санана профессионального планетарного сканера – это только первый шаг. Раньше использовали несколько обычных сканеров. Не так давно их заменили – на один, но уже нового поколения. Как говорят специалисты, о таком давно мечтали. Профессиональный планетарный сканер отличается и качеством, и производительностью. Буквально за считанные минуты выдает электронную копию газеты. А для оцифровки книг и журналов плоское стеклянное полотно меняют на другое – V-образное. По словам директора Надежды Уластаевой, республиканской библиотеке им. Амур-Санана в рамках федерального проекта Национальная электронная библиотека предстоит оцифровать более 100 тысяч книг, газет и журналов. Эта работа ведется не первый год. Уже создано несколько коллекций. В журнале «Теегин герл», продолжает Надежда Уластаева, как в зеркале, отражаются эпохи, переживаемые обществом в разные периоды. Его по праву называют выразителем духовного мира наций. На страницах издания впервые были опубликованы произведения ранее запрещенных калмыцких писателей- эмигрантов, тем самым были расширены горизонты родной литературы. Красной нитью проходит и тема депортации калмыцкого народа. Это поэмы, романы, реквиемы известных и любимых народом авторов: Давида Кугультинова, Лиджи Инджиева, Егора Буджалова, Алексея Балакаева, Боси Сангаджиевой и многих других. Пополнит электронную библиотеку и наследие ученого-краеведа Ивана Борисенко.Проект «национальная электронная библиотека» направлена на сохранение бесценного культурного, духовного наследия народа. Этому и способствует внедрение современных технологий и стандарты обслуживания, отметил исполняющий обязанности министра культуры и туризма Хонгор Эльбиков. По его словам, процесс модернизации будет продолжен, так как в рамках Нацпроекта Калмыкии предстоит реализовать программу «Цифровая культура». Приобретение для библиотеки им. Амур-Санана профессионального планетарного сканера – это только первый шаг.



Смотреть полный выпуск новостей



