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Вчера, 13:42

Выплаты пенсионерам за первое полугодие


За первое полугодие калмыцким пенсионерам выплатили в общей сложности – 5 миллиардов 897 миллионов рублей. Такие данные приводит Пенсионный фонд. Все начисления и выплаты производились вовремя и в полном объеме. На сегодняшний день пенсии и пособия за счет средств ПФР получают свыше 77 тысяч человек. Напомним, страховые пенсии в республике были проиндексированы с 1 февраля на 7 %. Социальные пенсии с 1 апреля выросли на 2%. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и Социалистического Труда с 1 февраля проиндексированы на 4,3 %.



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