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Вчера, 13:35

Иркутской области – от Калмыкии


Иркутской области – от Калмыкии Животноводческие хозяйства Калмыкии окажут гуманитарную помощь жителям Иркутска. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Бату Хасиков. Напомним, в конце июня случившееся там наводнение унесло человеческие жизни, пострадали десятки жилых домов, урожай, транспорт, домашний скот. Жители степного региона не остались равнодушными к чужой беде. Как отмечено в сообщении, свой вклад в продовольственную помощь пострадавшим внесли сельхозпредприятия Ики-Бурульского, Кетченеровского, Приютненского, Малодербетовского, Черноземельского и Юстинского районов. Общий вес замороженного мяса - около 6 тонн. Также растениеводы выделили 4 тонны муки. Весь груз будет доставлен бесплатно. Региональное правительство оказало содействие в логистике и сборе продуктов, доставленных из районов. Помощь предназначена для наиболее пострадавших семей.



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