Прокурором Элисты назначен Илья Ногин

Сегодня были представлены новые руководители Кетченеровской и Юстинской прокуратуры. А в Элисте на должность руководителя ведомства назначен младший советник юстиции Илья Ногин. В надзорных органах он работает с 2011 года. Ранее был прокурором Ики-Бурульского района. Сегодня были представлены новые руководители Кетченеровской и Юстинской прокуратуры. А в Элисте на должность руководителя ведомства назначен младший советник юстиции Илья Ногин. В надзорных органах он работает с 2011 года. Ранее был прокурором Ики-Бурульского района.



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