В Городовиковске состоится литургия в память о царской семье

В ночь с 16 на 17 июля в храме святого цесаревича Алексия в Городовиковске состоится божественная литургия в память о трагической гибели царской семьи Романовых. Ее возглавит архиепископ Юстиниан. В богослужение также примут участие верующие из других приходов, молитвенно чтущих память венценосных страстотерпцев. В ночь с 16 на 17 июля в храме святого цесаревича Алексия в Городовиковске состоится божественная литургия в память о трагической гибели царской семьи Романовых. Ее возглавит архиепископ Юстиниан. В богослужение также примут участие верующие из других приходов, молитвенно чтущих память венценосных страстотерпцев.



Смотреть полный выпуск новостей



