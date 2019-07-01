ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:16

Изменена структура ПФР по Калмыкии


В структуре Пенсионного фонда республики произошли изменения. Они связаны с оптимизацией территориальных органов. Речь идет о создании межрайонных управлений. Юстинское присоединено к Яшкульскому. Таким образом, теперь их в регионе 8, включая Элистинское и Лаганское. Нововведения не отразятся на эффективности обслуживания населения. В Юстинском районе продолжит действовать клиентская служба, которая будет осуществлять работу с клиентами в том же объеме, что и существовавшее ранее управление.



Другие новости по теме:

  • Мобильная клиентская служба ПФР выезжает в Кетченеровский район
  • Передвижная клиентская служба Отделения ПФР посетит Яшкульский район
  • Антитеррористическая комиссия республики
  • Управление пенсионного фонда принимает заявления по перерасчету пенсий
  • Отделение пенсионного фонда организует «горячую телефонную линию»
  • 25-ю годовщину образования отмечает Пенсионный фонд России
  • Передвижная клиентская служба ПФР продолжает выезды в районы республики
  • В системе образования Калмыкии произошли кардинальные изменения
  • "Пенсионный фонд на колесах" консультирует жителей Лаганского района
  • Сотрудники мобильной клиентской службы ПФР проконсультируют жителей Приютненского района

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34