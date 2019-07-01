Изменена структура ПФР по Калмыкии

В структуре Пенсионного фонда республики произошли изменения. Они связаны с оптимизацией территориальных органов. Речь идет о создании межрайонных управлений. Юстинское присоединено к Яшкульскому. Таким образом, теперь их в регионе 8, включая Элистинское и Лаганское. Нововведения не отразятся на эффективности обслуживания населения. В Юстинском районе продолжит действовать клиентская служба, которая будет осуществлять работу с клиентами в том же объеме, что и существовавшее ранее управление. В структуре Пенсионного фонда республики произошли изменения. Они связаны с оптимизацией территориальных органов. Речь идет о создании межрайонных управлений. Юстинское присоединено к Яшкульскому. Таким образом, теперь их в регионе 8, включая Элистинское и Лаганское. Нововведения не отразятся на эффективности обслуживания населения. В Юстинском районе продолжит действовать клиентская служба, которая будет осуществлять работу с клиентами в том же объеме, что и существовавшее ранее управление.



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