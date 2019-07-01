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Сегодня, 13:12

Центр «Тенгрин Эдстя» - для особенных детей


Центр «Тенгрин Эдстя» - для особенных детейВ регионе более ста детей с ментальными расстройствами. Это официально. На самом же деле эти цифры в разы больше. Для развития и социализации необходимы особые условия. Они созданы в центре Тенгрин Эдстя. Однако из-за небольшой площади и финансовых возможностей посещать его могут только 30 малышей. С какими еще проблемами сталкиваются педагоги и родители?

Занятия в центре, как правило, проходят индивидуально. Ведь к каждому малышу нужен особый подход. Аутизм – это не болезнь. А особое состояние, характеризующееся ментальными нарушениями. Прежде всего, страдает эмоциональная сфера и общение с окружающим миром. Чтобы помочь ребенку, необходима ранняя диагностика и многолетнее квалифицированное педагогическое сопровождение. Официально в Калмыкии более 100 детей-аутистов. Ежегодно получить такую помощь могут не более тридцати из них. Именно такое количество может принять специализированный развивающий центр.
Методика, по которой педагоги проводят занятия, считается одной из самых эффективных в мире. Например, шестилетняя Александра освоила коммуникативные навыки всего за несколько месяцев. Теперь девочка старается говорить целыми предложениями.
Изначально организованная усилиями родителей некоммерческая организация весной этого года была включена в реестр поставщиков социальных услуг, что позволило получать помощь со стороны государства. Речь идет о выделении средств на оплату аренды помещения и зарплаты педагогам. Однако по-прежнему остро стоит вопрос с нехваткой кабинетов для занятий.
Проблемы реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в Калмыкии находятся на контроле и у депутата Государственной Думы Марины Мукабеновой. Благодаря ее содействию две семьи с особенными детьми в этом году смогли отдохнуть в дагестанском спортивно-оздоровительном комплексе «Лотос». Для Калмыкии этот опыт стал первым.
По словам Ольги Сердюковой, соучредителя развивающего центра «Тенгрин эдстя», нужны специалисты, которые работали бы с особенными детьми, не во всех оздоровительных центрах есть такие педагоги.
Эту же проблему отметила и Марина Мукабенова на рабочей встрече с руководством министерства социального развития Дагестана.
Для семей с особенными детьми помощь депутата в решении их проблем стала большим подспорьем. Ведь, как правило, родителям приходится самостоятельно решать проблемы, и стучатся нередко в закрытые двери.



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