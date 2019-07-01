Свыше 15 миллионов рублей алиментов взыскали приставы республики

Добровольно решения суда исполняют только 177 человек. Как сообщили сегодня в ведомстве, обычно должники уклоняются от работы, скрывают реальный доход, представляя фиктивные справки, занижая сумму фактического заработка. Всего с начала года завершено около пятисот исполнительных производств. Также работает горячая линия по вопросам задолженности. Добровольно решения суда исполняют только 177 человек. Как сообщили сегодня в ведомстве, обычно должники уклоняются от работы, скрывают реальный доход, представляя фиктивные справки, занижая сумму фактического заработка. Всего с начала года завершено около пятисот исполнительных производств. Также работает горячая линия по вопросам задолженности.



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