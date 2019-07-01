Бату Хасиков посетил Лаганскую ЦРБ

Как поясняет главный врач Лаганской районной больницы Герман Бадма-Халгаев, в 2012 году здесь был проведен капитальный ремонт и приобретено новое медицинское оборудование. Но на сегодня оно уже устарело. А самое главное – нет специалиста для работы на аппарате компьютерной томографии, который обследовал не только лаганцев, но и жителей соседнего района.



Герман Бадма-Халгаев, главный врач Лаганской ЦРБ: некому работать, специалист был, она получила миллион, но ушла в декрет.



Кадровая проблема стоит очень остро. При том, что даже по сравнению с другими районными больницами Лаганская ЦРБ практически полностью укомплектована. Еще одна проблема – рост кредиторской задолженности. В связи с тем, что за последние годы несколько раз увеличивался минимальный прожиточный минимум, соответственно, поднималась и заработная плата сотрудников. Но в рамках дорожной карты финансирование на эти цели не индексируется. Организациям приходится самим искать выход из ситуации.



Герман Бадма-Халгаев, главный врач Лаганской ЦРБ: в прошлом году у нас два раза поднялся МРОТ, поднялась и зарплата. Но, в то же время, на выравнивание МРОТ нам никто не давал денег. Получается, мы берем деньги с других статьей. И поэтому растет кредиторская задолженность. Налоги нас душат.



Есть проблемы и с поставкой лекарственных препаратов. Одна из причин, по словам главврача Бадма-Халгаева, задержка документации при проведении аукционов.



Герман Бадма-Халгаев, главный врач Лаганской ЦРБ: с пакетом документов обращаемся в минэкономики, а они нам говорят: ждите очереди. Мы не можем ждать, из-за этого мы не можем купить реактивы для анализов. И на это «ждите» уходит 3-4 месяца, но это время для нас очень дорого. Из-за задержек, нам отказывают поставщики, а мы как должны больным объяснять?



Галина Динкиева, врио министра здравоохранения РК: мы были вынуждены из одноканального финансирования взять 315 миллионов и раздать их больницам. По 5 миллионов. И крупным поликлиникам побольше, чтобы они хотя бы погасили кредиторскую задолженность и купили лекарства. Другого выхода нет.



Во время посещения инфекционного отделения руководитель республики Бату Хасиков встретился не только с персоналом, но и с пациентами. Как он пояснил, правительством и региональным минздравом будут приняты меры по укомплектованию, прежде всего, районных учреждений квалифицированными врачебными кадрами. Также пристальное внимание будет уделено развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи в сельских больницах. Как поясняет главный врач Лаганской районной больницы Герман Бадма-Халгаев, в 2012 году здесь был проведен капитальный ремонт и приобретено новое медицинское оборудование. Но на сегодня оно уже устарело. А самое главное – нет специалиста для работы на аппарате компьютерной томографии, который обследовал не только лаганцев, но и жителей соседнего района.Герман Бадма-Халгаев, главный врач Лаганской ЦРБ: некому работать, специалист был, она получила миллион, но ушла в декрет.Кадровая проблема стоит очень остро. При том, что даже по сравнению с другими районными больницами Лаганская ЦРБ практически полностью укомплектована. Еще одна проблема – рост кредиторской задолженности. В связи с тем, что за последние годы несколько раз увеличивался минимальный прожиточный минимум, соответственно, поднималась и заработная плата сотрудников. Но в рамках дорожной карты финансирование на эти цели не индексируется. Организациям приходится самим искать выход из ситуации.Герман Бадма-Халгаев, главный врач Лаганской ЦРБ: в прошлом году у нас два раза поднялся МРОТ, поднялась и зарплата. Но, в то же время, на выравнивание МРОТ нам никто не давал денег. Получается, мы берем деньги с других статьей. И поэтому растет кредиторская задолженность. Налоги нас душат.Есть проблемы и с поставкой лекарственных препаратов. Одна из причин, по словам главврача Бадма-Халгаева, задержка документации при проведении аукционов.Герман Бадма-Халгаев, главный врач Лаганской ЦРБ: с пакетом документов обращаемся в минэкономики, а они нам говорят: ждите очереди. Мы не можем ждать, из-за этого мы не можем купить реактивы для анализов. И на это «ждите» уходит 3-4 месяца, но это время для нас очень дорого. Из-за задержек, нам отказывают поставщики, а мы как должны больным объяснять?Галина Динкиева, врио министра здравоохранения РК: мы были вынуждены из одноканального финансирования взять 315 миллионов и раздать их больницам. По 5 миллионов. И крупным поликлиникам побольше, чтобы они хотя бы погасили кредиторскую задолженность и купили лекарства. Другого выхода нет.Во время посещения инфекционного отделения руководитель республики Бату Хасиков встретился не только с персоналом, но и с пациентами. Как он пояснил, правительством и региональным минздравом будут приняты меры по укомплектованию, прежде всего, районных учреждений квалифицированными врачебными кадрами. Также пристальное внимание будет уделено развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи в сельских больницах.



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