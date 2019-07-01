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Сегодня, 12:50

Численность колониальных видов птиц на Маныче возросла


На островах Маныч-Гудило проведен учет колониальных видов птиц. Специалисты заповедника «Черные земли» выявили значительные изменения по сравнению с прошлогодними данными. Это связано, говорят они, с продолжающимся обмелением озера, когда некоторые прибрежные острова превращаются в полуострова. Площади некоторых удаленных островов выросли в разы, появились новые участки суши. В результате, среди лидеров по численности оказалась черноголовая чайка - около 20 тысяч пар, что в четыре раза больше. В два с половиной раза выросло число чайконосой крачки. Розовые пеликаны вернулись к среднемноголетним показателям, 300-350 пар.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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