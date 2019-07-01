Денис Мантуров: в Калмыкии будет создан фонд поддержки промышленности

Региональный фонд поддержки промышленности будет создан в Калмыкии. Об этом заявил глава минпромторга России Денис Мантуров, Свой рабочий день он провел в Элисте. Какие еще проекты будут реализованы с помощью федерального центра?



Первый объект, который посетил Денис Мантуров вместе с Бату Хасиковым - это старейший завод «Одн». В частности, лаборатории технических испытаний и главный сборочный цех. И неслучайно. До назначения министром, Мантуров возглавлял корпорацию Оборонпром. Поэтому деятельности единственного предприятия в Калмыкии, которое работает на оборонную промышленность, он уделил особое внимание и заверил, что готов поддерживать. «Звезда» продолжает выпускать сложные изделия, которые так нужны военно-промышленному комплексу страны. Раньше здесь работали более полутора тысяч человек, и продукция расходилась по сотням адресов, в том числе и за рубеж. Сейчас объемы значительно сократились. К тому же стоит вопрос о нехватке кадров. Об этом говорили уже на встрече с предпринимателями.



А в интервью глава российского минпромторга заявил, что в Калмыкии будет создан региональный фонд поддержки промышленности. Причем федеральный центр готов поддержать республику. Речь идет о 70-ти процентах на условиях софинансирования.



Министру представили 9 лучших инвестиционных проектов Калмыкии, затрагивающих такие направления, как: промышленность, АПК, туризм. С ними он ознакомился на стендах, посредством видеосвязи и аэрофотосъемки. Мантуров осмотрел проект строительства в семи населенных пунктах первых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, комплекс по производству стройматериалов. В конце этого года в регионе начнется возведение сетевых солнечных электростанций общей мощностью до 150 мегаватт. Запланированный объем инвестиций за счет внебюджетных источников - 16 миллиардов рублей. Заинтересовало министра и предприятие по глубокой переработке пшеницы в Городовиковском районе. Озвученные показатели – более 120 тысяч тонн сырья в год.



По линии строительства завода по переработке пшеницы общей площадью около 80 тысяч квадратных метров, планируется возведение элеватора и энергоцентра. По словам представителей проекта, из зерна можно выпустить более 20 видов продукции.



Самый крупный инвест-проект – возведение газохимического комплекса в поселке Артезиан Черноземельского района. Объем инвестиций составляет около двухсот миллиардов рублей.



Как отметил Мантуров, в республике появится индустриальный парк, который позволит заниматься глубокой переработкой сельхопродукции и технопарк. Федеральный центр компенсирует затраты на его создание. Также будет разработан вопрос о возрождении шерстомойной фабрики. По словам министра, эта тема для него станет своего рода домашним заданием. Региональный фонд поддержки промышленности будет создан в Калмыкии. Об этом заявил глава минпромторга России Денис Мантуров, Свой рабочий день он провел в Элисте. Какие еще проекты будут реализованы с помощью федерального центра?Первый объект, который посетил Денис Мантуров вместе с Бату Хасиковым - это старейший завод «Одн». В частности, лаборатории технических испытаний и главный сборочный цех. И неслучайно. До назначения министром, Мантуров возглавлял корпорацию Оборонпром. Поэтому деятельности единственного предприятия в Калмыкии, которое работает на оборонную промышленность, он уделил особое внимание и заверил, что готов поддерживать. «Звезда» продолжает выпускать сложные изделия, которые так нужны военно-промышленному комплексу страны. Раньше здесь работали более полутора тысяч человек, и продукция расходилась по сотням адресов, в том числе и за рубеж. Сейчас объемы значительно сократились. К тому же стоит вопрос о нехватке кадров. Об этом говорили уже на встрече с предпринимателями.А в интервью глава российского минпромторга заявил, что в Калмыкии будет создан региональный фонд поддержки промышленности. Причем федеральный центр готов поддержать республику. Речь идет о 70-ти процентах на условиях софинансирования.Министру представили 9 лучших инвестиционных проектов Калмыкии, затрагивающих такие направления, как: промышленность, АПК, туризм. С ними он ознакомился на стендах, посредством видеосвязи и аэрофотосъемки. Мантуров осмотрел проект строительства в семи населенных пунктах первых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, комплекс по производству стройматериалов. В конце этого года в регионе начнется возведение сетевых солнечных электростанций общей мощностью до 150 мегаватт. Запланированный объем инвестиций за счет внебюджетных источников - 16 миллиардов рублей. Заинтересовало министра и предприятие по глубокой переработке пшеницы в Городовиковском районе. Озвученные показатели – более 120 тысяч тонн сырья в год.По линии строительства завода по переработке пшеницы общей площадью около 80 тысяч квадратных метров, планируется возведение элеватора и энергоцентра. По словам представителей проекта, из зерна можно выпустить более 20 видов продукции.Самый крупный инвест-проект – возведение газохимического комплекса в поселке Артезиан Черноземельского района. Объем инвестиций составляет около двухсот миллиардов рублей.Как отметил Мантуров, в республике появится индустриальный парк, который позволит заниматься глубокой переработкой сельхопродукции и технопарк. Федеральный центр компенсирует затраты на его создание. Также будет разработан вопрос о возрождении шерстомойной фабрики. По словам министра, эта тема для него станет своего рода домашним заданием.



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