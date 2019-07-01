Заслуженный деятель искусств России и Калмыкии Валерий Яшкулов отметит в этом году 65 – летие. В эти минуты в стенах Национального музея проходит церемония открытия его персональной выставки, на которой представлены его основные театральные работы. Всего же за 40-летнюю творческую жизнь Яшкулову удалось осуществить художественное оформление более 200 постановок: от кукольного и драматического до оперы и балета. В творческом багаже художника не только спектакли по пьесам местных авторов, но и русской, советской и зарубежной драматургии. Многие из них удостоены дипломов и памятных медалей Российских и международных фестивалей. С 2013 года Валерий Яшкулов работает главным художником Мензилинского государственного драматического театра Республики Татарстан. В интервью Валерий Борисович поделился успехами и завоеванными наградами. Заслуженный деятель искусств России и Калмыкии Валерий Яшкулов отметит в этом году 65 – летие. В эти минуты в стенах Национального музея проходит церемония открытия его персональной выставки, на которой представлены его основные театральные работы. Всего же за 40-летнюю творческую жизнь Яшкулову удалось осуществить художественное оформление более 200 постановок: от кукольного и драматического до оперы и балета. В творческом багаже художника не только спектакли по пьесам местных авторов, но и русской, советской и зарубежной драматургии. Многие из них удостоены дипломов и памятных медалей Российских и международных фестивалей. С 2013 года Валерий Яшкулов работает главным художником Мензилинского государственного драматического театра Республики Татарстан. В интервью Валерий Борисович поделился успехами и завоеванными наградами.



Смотреть полный выпуск новостей



