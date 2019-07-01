ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 19:17

Заслуженный деятель искусств России и Калмыкии Валерий Яшкулов отметит в этом году 65 – летие


Заслуженный деятель искусств России и Калмыкии Валерий Яшкулов отметит в этом году 65 – летие. В эти минуты в стенах Национального музея проходит церемония открытия его персональной выставки, на которой представлены его основные театральные работы. Всего же за 40-летнюю творческую жизнь Яшкулову удалось осуществить художественное оформление более 200 постановок: от кукольного и драматического до оперы и балета. В творческом багаже художника не только спектакли по пьесам местных авторов, но и русской, советской и зарубежной драматургии. Многие из них удостоены дипломов и памятных медалей Российских и международных фестивалей. С 2013 года Валерий Яшкулов работает главным художником Мензилинского государственного драматического театра Республики Татарстан. В интервью Валерий Борисович поделился успехами и завоеванными наградами.



Другие новости по теме:

  • Күңкл Пушкиниг умшҗ
  • Свой юбилей Петр Надбитов отметит концертом
  • Заслуженный артист России Иван Уланов готовится отметить 85-летие
  • Заслуженный художник Калмыкии отметил 60-летний юбилей
  • Калмыцкий художник и скульптор Владимир Васькин отмечает 75-летие
  • Ушел из жизни артист Сергей Яшкулов
  • 90-летие первого калмыцкого скульптора в Калмыкии отметят персональной выставкой и вечером памяти
  • 125 картин Гарри Рокчинского выставлены в юбилейной экспозиции
  • Основные права человека и гражданина обсудили в Элисте
  • На 60 году жизни скончался калмыцкий живописец Валерий Монтышев

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34