Автопробег «Зов предков» добрался до Элисты. Как рассказали сегодня на брифинге участники экспедиции, старт был дан 9 июля в Москве. Колонна машин отправилась в путешествие через Россию, Казахстан, Узбекистан, Монголию, Китай, Северную и Южную Корею. Всего им предстоит преодолеть 30 тысяч километров.



Организаторами стали представители корейских общественных организаций стран СНГ, Германии и Италии. Ключевым событием экспедиции станет пересечение 38-й параллели - границы между КНДР и Республикой Кореей. Сегодня же колонна отправится в Астрахань.

Автопробег «Зов предков» добрался до Элисты. Как рассказали сегодня на брифинге участники экспедиции, старт был дан 9 июля в Москве. Колонна машин отправилась в путешествие через Россию, Казахстан, Узбекистан, Монголию, Китай, Северную и Южную Корею. Всего им предстоит преодолеть 30 тысяч километров.Организаторами стали представители корейских общественных организаций стран СНГ, Германии и Италии. Ключевым событием экспедиции станет пересечение 38-й параллели - границы между КНДР и Республикой Кореей. Сегодня же колонна отправится в Астрахань.



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