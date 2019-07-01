ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 15:46

Отметила 80-летие калмыцкий ученый Софья Эрдни-Горяева


80-летие отметила известный калмыцкий ученый, заслуженный деятель науки республики Софья Эрдни-Горяева. Свою трудовую деятельность она начинала учителем русского языка и литературы, стояла у истоков зарождения социологической науки в Калмыкии.

Более двадцати пяти лет Софья Эрдниевна работала в институте гуманитарных исследований Российской академии наук, затем в институте комплексных исследований аридных территорий. За это время она провела около 50 научных исследований регионального и российского масштаба по актуальным направлениям.
Софья Эрдни-Горяева и сейчас продолжает активно работать. С юбилеем ее поздравила и наша съемочная группа.



Другие новости по теме:

  • Ушел из жизни ученый Владимир Петрович Санчиров
  • Яшкульский район отметил 60-летие со дня образования
  • Сегодня отмечается день Российской науки
  • Ученые Калмыкии отметили День российской науки
  • В КигиРАН действует музей традиционной культуры имени Зая-Пандиты
  • Калмыцкому Институту комплексных исследований аридных территорий – 15 лет
  • Коллектив «Института комплексных исследований аридных территорий» издал книгу о депортации
  • В Элисте презентовали монографию «Социальная адаптация населения Калмыкии в условиях тансформирующегося российского общества»
  • Образ современного ученого глазами калмыцкой молодежи
  • В Элисте прошло торжественное собрание, посвященное Дню российской науки

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34