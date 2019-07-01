Отметила 80-летие калмыцкий ученый Софья Эрдни-Горяева

80-летие отметила известный калмыцкий ученый, заслуженный деятель науки республики Софья Эрдни-Горяева. Свою трудовую деятельность она начинала учителем русского языка и литературы, стояла у истоков зарождения социологической науки в Калмыкии.



Более двадцати пяти лет Софья Эрдниевна работала в институте гуманитарных исследований Российской академии наук, затем в институте комплексных исследований аридных территорий. За это время она провела около 50 научных исследований регионального и российского масштаба по актуальным направлениям.

Софья Эрдни-Горяева и сейчас продолжает активно работать. С юбилеем ее поздравила и наша съемочная группа. 80-летие отметила известный калмыцкий ученый, заслуженный деятель науки республики Софья Эрдни-Горяева. Свою трудовую деятельность она начинала учителем русского языка и литературы, стояла у истоков зарождения социологической науки в Калмыкии.Более двадцати пяти лет Софья Эрдниевна работала в институте гуманитарных исследований Российской академии наук, затем в институте комплексных исследований аридных территорий. За это время она провела около 50 научных исследований регионального и российского масштаба по актуальным направлениям.Софья Эрдни-Горяева и сейчас продолжает активно работать. С юбилеем ее поздравила и наша съемочная группа.



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