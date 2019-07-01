Сегодня завершаются занятия в лагере «Ноев ковчег» при казанском кафедральном соборе. За три недели здесь отдохнули более 70 детей со всей республики и соседних регионов. Программа включала как творческие занятия, так и оздоровительные процедуры. Сейчас ребята готовятся к закрытию смены.



Наступило лето – это время отдыха для школьников. И традиционно при Калмыцкой Епархии работает лагерь дневного пребывания «Ноев Ковчег». Что нового в лагере в этом году?



Каждый день у ребят начинается с общей молитвы в храме. Воспитанники лагеря изучают «Закон Божий», получают навыки церковного пения и чтения.



Методика проведения таких занятий более чем за 10 лет работы лагеря уже сложилась и даёт хорошие результаты. В этом сезоне для детей организованы различные развивающие уроки в рамках интеллектуальных кружков и творческих студий. Предусмотрены экскурсии, выезды на природу и посещения плавательного бассейна.



Почти за три недели ребята успели посетить этнографическую стоянку, принять участие во Всероссийском легкоатлетическом пробеге «Россия - территория без наркотиков». Воспитанница лагеря Ника Зимовец стала лауреатом III степени. Насыщенная программа позволяет каждому найти здесь дело по душе.



Ребята не только хорошо отдохнули, но и нашли новых друзей и многому научились. Сейчас воспитанники активно готовятся к спортивному соревнованию «Папа, мама, я – дружная семья» и к концерту. Этими мероприятиями в ближайшие два дня лагерь «Ноев ковчег» завершает работу. Сегодня завершаются занятия в лагере «Ноев ковчег» при казанском кафедральном соборе. За три недели здесь отдохнули более 70 детей со всей республики и соседних регионов. Программа включала как творческие занятия, так и оздоровительные процедуры. Сейчас ребята готовятся к закрытию смены.Наступило лето – это время отдыха для школьников. И традиционно при Калмыцкой Епархии работает лагерь дневного пребывания «Ноев Ковчег». Что нового в лагере в этом году?Каждый день у ребят начинается с общей молитвы в храме. Воспитанники лагеря изучают «Закон Божий», получают навыки церковного пения и чтения.Методика проведения таких занятий более чем за 10 лет работы лагеря уже сложилась и даёт хорошие результаты. В этом сезоне для детей организованы различные развивающие уроки в рамках интеллектуальных кружков и творческих студий. Предусмотрены экскурсии, выезды на природу и посещения плавательного бассейна.Почти за три недели ребята успели посетить этнографическую стоянку, принять участие во Всероссийском легкоатлетическом пробеге «Россия - территория без наркотиков». Воспитанница лагеря Ника Зимовец стала лауреатом III степени. Насыщенная программа позволяет каждому найти здесь дело по душе.Ребята не только хорошо отдохнули, но и нашли новых друзей и многому научились. Сейчас воспитанники активно готовятся к спортивному соревнованию «Папа, мама, я – дружная семья» и к концерту. Этими мероприятиями в ближайшие два дня лагерь «Ноев ковчег» завершает работу.



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