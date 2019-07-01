Сегодня на площади Победы состоится торжество, посвященное учреждению Дня республики. Жителей и гостей Элисты ждет концерт с участием Аркадия Манджиева и других исполнителей. Можно будет угоститься борцогами и калмыцким чаем, принять участие в турнирах по национальным играм. Начало в 19 часов.



Как отметил руководитель Калмыкии Бату Хасиков, предлагая утвердить этот праздник, калмыцкий народ имеет славную историю, которой мы можем, и должны гордиться.



В связи с проведением праздника в Элисте ограничат движение автотранспорта с 15 до 23 часов. Это коснется участка по улице Кирова от улицы Толстого до улицы Ленина. Также в целях обеспечения безопасности будет ограничен въезд к парковке Дворца детского творчества. Сегодня на площади Победы состоится торжество, посвященное учреждению Дня республики. Жителей и гостей Элисты ждет концерт с участием Аркадия Манджиева и других исполнителей. Можно будет угоститься борцогами и калмыцким чаем, принять участие в турнирах по национальным играм. Начало в 19 часов.Как отметил руководитель Калмыкии Бату Хасиков, предлагая утвердить этот праздник, калмыцкий народ имеет славную историю, которой мы можем, и должны гордиться.В связи с проведением праздника в Элисте ограничат движение автотранспорта с 15 до 23 часов. Это коснется участка по улице Кирова от улицы Толстого до улицы Ленина. Также в целях обеспечения безопасности будет ограничен въезд к парковке Дворца детского творчества.



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