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Вчера, 15:29

Рейдовые мероприятия Ространснадзора по Калмыкии



12 нарушений, в том числе 4 факта осуществления деятельности по перевозкам без лицензирования, в том числе пассажирским. Таковы первые результаты рейдовых мероприятий Ространснадзора по Калмыкии.

Напомним, что с марта этого года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны были включить свои транспортные средства в реестр лицензий. В противном случае предусмотрен административный штраф от ста до четырехсот тысяч рублей. При вторичном нарушении – грозит конфискация транспорта.



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