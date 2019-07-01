Калмыкия оказалась во власти непогоды. Внезапно налетевший ветер и сильный дождь стали причиной затопления домов и подвалов в Элисте. Пик пришелся на утренние часы, когда все собирались на работу. Проблемы возникли и в здании ресбольницы. Сейчас там находится руководитель региона Бату Хасиков.

Все началось внезапно, рассказывает Мукаран Доржинова. Подумали, обычный дождь. Но пришла на работу и ужаснулась. Помещение, которое предприниматель арендует под ателье, по колено в воде. Оборудование неисправно, заказы в непригодном виде.



После интервью женщине стало плохо. Сумма ущерба, говорит она, огромная.



Офисы располагаются в подвальных помещениях дома номер 15 по улице Горького. Предприниматель Александр Манжиков говорит, к такому нельзя быть готовым.



Сами предприниматели говорят, причиной затопления стал прорыв труб, которые из-за сильного дождя не справились с потоком воды. Пообщаться с управляющей компанией домкому Татьяне Полоусовой не удалось. Ни руководитель, ни главный инженер так и не ответили.



В такую непогоду поступают десятки звонков. В некоторых районах был отключен свет, который в оперативном порядке был восстановлен. А в республиканской больнице произошел разрыв водостока от большого потока воды. С чердака она хлынула по лестничному пролету.



Подтоплено находящееся на восьмом этаже отделение урологии. Сотрудниками была проведена уборка. Никто из пациентов не пострадал.



Кроме того, затопленными оказались несколько улиц Элисты. Люди по колено в воде добирались до места назначения, или до маршруток. Как поясняют в городском зеленом хозяйстве, две бригады во время сильного дождя работали на очистке ливневых стоков, из-за засора которых и образовались огромные глубокие лужи.



По слова министра ЖКХ и энергетики Евгения Мамутова по всем обращениям принимаются соответствующие меры.



В профильном министерстве работает телефон горячей линии 33650, также можно обратиться в Госжилинспекцию.



Метеопрогнозы обещают улучшение погодных условий. Калмыкия оказалась во власти непогоды. Внезапно налетевший ветер и сильный дождь стали причиной затопления домов и подвалов в Элисте. Пик пришелся на утренние часы, когда все собирались на работу. Проблемы возникли и в здании ресбольницы. Сейчас там находится руководитель региона Бату Хасиков.Все началось внезапно, рассказывает Мукаран Доржинова. Подумали, обычный дождь. Но пришла на работу и ужаснулась. Помещение, которое предприниматель арендует под ателье, по колено в воде. Оборудование неисправно, заказы в непригодном виде.После интервью женщине стало плохо. Сумма ущерба, говорит она, огромная.Офисы располагаются в подвальных помещениях дома номер 15 по улице Горького. Предприниматель Александр Манжиков говорит, к такому нельзя быть готовым.Сами предприниматели говорят, причиной затопления стал прорыв труб, которые из-за сильного дождя не справились с потоком воды. Пообщаться с управляющей компанией домкому Татьяне Полоусовой не удалось. Ни руководитель, ни главный инженер так и не ответили.В такую непогоду поступают десятки звонков. В некоторых районах был отключен свет, который в оперативном порядке был восстановлен. А в республиканской больнице произошел разрыв водостока от большого потока воды. С чердака она хлынула по лестничному пролету.Подтоплено находящееся на восьмом этаже отделение урологии. Сотрудниками была проведена уборка. Никто из пациентов не пострадал.Кроме того, затопленными оказались несколько улиц Элисты. Люди по колено в воде добирались до места назначения, или до маршруток. Как поясняют в городском зеленом хозяйстве, две бригады во время сильного дождя работали на очистке ливневых стоков, из-за засора которых и образовались огромные глубокие лужи.По слова министра ЖКХ и энергетики Евгения Мамутова по всем обращениям принимаются соответствующие меры.В профильном министерстве работает телефон горячей линии 33650, также можно обратиться в Госжилинспекцию.Метеопрогнозы обещают улучшение погодных условий.



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