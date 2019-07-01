В Элисте отметят День республики

Завтра на площади Победы состоится торжество, посвященное учреждению Дня республики. Жителей и гостей Элисты ждет концерт с участием Аркадия Манджиева и других исполнителей. Можно будет угоститься борцогами и калмыцким чаем, принять участие в турнирах по национальным играм.



Как отметил руководитель Калмыкии Бату Хасиков, предлагая утвердить этот праздник, калмыцкий народ имеет славную историю, которой мы можем, и должны гордиться. Завтра на площади Победы состоится торжество, посвященное учреждению Дня республики. Жителей и гостей Элисты ждет концерт с участием Аркадия Манджиева и других исполнителей. Можно будет угоститься борцогами и калмыцким чаем, принять участие в турнирах по национальным играм.Как отметил руководитель Калмыкии Бату Хасиков, предлагая утвердить этот праздник, калмыцкий народ имеет славную историю, которой мы можем, и должны гордиться.



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