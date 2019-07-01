Король российской поп-музыки Филипп Киркоров представит новое шоу в Калмыкии. Грандиозная программа «Я+Я» - «Цвет настроения» уже 14 июля на сцене «Ойрат-Арены». Певец предстанет перед зрителями с неожиданной стороны. Король российской поп-музыки Филипп Киркоров представит новое шоу в Калмыкии. Грандиозная программа «Я+Я» - «Цвет настроения» уже 14 июля на сцене «Ойрат-Арены». Певец предстанет перед зрителями с неожиданной стороны.



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