Установлено незаконное привлечение средств граждан на долевое строительство

В суд направлено уголовное дело о незаконном привлечении средств граждан на долевое строительство на сумму около 7 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре.



Обвинительное заключение в отношении руководителя и учредителя фирмы «Анир» утвердил исполняющий обязанности прокурора республики. Им инкриминируют совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. В суд направлено уголовное дело о незаконном привлечении средств граждан на долевое строительство на сумму около 7 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре.Обвинительное заключение в отношении руководителя и учредителя фирмы «Анир» утвердил исполняющий обязанности прокурора республики. Им инкриминируют совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.



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