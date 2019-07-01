ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:07

Установлено незаконное привлечение средств граждан на долевое строительство


В суд направлено уголовное дело о незаконном привлечении средств граждан на долевое строительство на сумму около 7 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре.

Обвинительное заключение в отношении руководителя и учредителя фирмы «Анир» утвердил исполняющий обязанности прокурора республики. Им инкриминируют совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.



Другие новости по теме:

  • Утверждено обвинительное заключение в незаконном получении субсидий
  • Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве моста
  • Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Приютненского района
  • В суд направлено дело по угону скота
  • Прокуратура Калмыкии утвердила обвинительное заключение в отношении главы КФХ
  • В суд направлено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка
  • Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Дома престарелых
  • Прокуратурой Калмыкии утверждено обвинительное заключение в отношении организатора «финансовой пирамиды»
  • Две элистинки по фиктивным документам получили грант
  • По итогам проверки ЖКХ Элисты возбуждено уголовное дело

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34