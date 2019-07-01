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Сегодня, 17:45

Воспоминания ветерана


Белоруссия отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ее территория первая подверглась ударам со стороны гитлеровской армии. Освободительная операция «Багратион» началась летом 1944 года. Участие в ней приняли и тысячи жителей Калмыкии. Среди них и Петр Леонтьев. Его имя в степном регионе знает практически каждый. Несмотря на преклонный возраст, ветеран всегда находится в гуще событий Калмыкии, страны и даже всего мира. И всегда он готов к диалогу. Вот и в этот раз Елена Алексенко навестила фронтовика, чтобы подробнее узнать об участии в знаменитой освободительной операции «Багратион», и о юбилейных мероприятиях в Белоруссии, в которых он принял участие.

Война научила этого человека ценить каждое мгновение. Наверное, потому, жизнелюбию и активной гражданской позиции Петра Леонтьева можно только позавидовать. На днях он вернулся из белорусского города Молодечно, где принимал участие в юбилейных мероприятиях по случаю освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков и дня независимости страны. Пытаясь не упустить ни одной детали, он с восторгом рассказывает о поездке и о торжественном приеме.

Петр Леонтьев – участник знаменитой операции под кодовым названием «Багратион», благодаря которой была освобождена Белорусская ССР, часть Литовской и Латвийской территории, осуществлен прорыв в Польшу. Победа в одной из крупнейшей в истории человечества наступательной операции далась Красной армии тяжело. Более полумиллиона человек были ранены, еще 178 тысяч солдат навсегда остались в белорусской земле. Вот как вспоминает фронтовик те тяжелые дни.

Выдержать то, что выпало на долю этого поколения, дано не каждому. Своим примером они показывают потомкам, как надо любить и беречь Родину, оставаясь в любых обстоятельствах открытыми и доброжелательными к другим людям.







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