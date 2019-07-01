В Калмыкии кормозаготовка в самом разгаре

В хозяйствах Калмыкии кормозаготовка в самом разгаре. Сено и солому сразу доставляются на животноводческие стоянки. К сенокосу привлечены опытные трактористы – им предстоит заготовить около 500 тысяч тонн грубых кормов. Этих объемов хватит, говорят специалисты профильного министерства, чтобы обеспечить потребности общественного поголовья в кормах. Это с учетом остатков прошлых лет. Положение дел в районах складывается по-разному. В список проблемных вошли два района. В этом году засуха не пощадила сарпинцев. Непростая ситуация сложилась и в Юстинском РМО. В хозяйствах Калмыкии кормозаготовка в самом разгаре. Сено и солому сразу доставляются на животноводческие стоянки. К сенокосу привлечены опытные трактористы – им предстоит заготовить около 500 тысяч тонн грубых кормов. Этих объемов хватит, говорят специалисты профильного министерства, чтобы обеспечить потребности общественного поголовья в кормах. Это с учетом остатков прошлых лет. Положение дел в районах складывается по-разному. В список проблемных вошли два района. В этом году засуха не пощадила сарпинцев. Непростая ситуация сложилась и в Юстинском РМО.



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