Культура нуждается в оцифровке

Три направления национального проекта «Культура» реализуются в степном регионе. Одно из них - цифровая культура - предполагает приобретение специального оборудования для оцифровки книжных памятников. Оно уже поступило в национальную библиотеку имени Амур Санана и совсем скоро будет запущено в работу.



Программа рассчитана на шесть лет и предполагает также создание виртуальных концертных залов, а также цифровых гидов в Национальном музее. Три направления национального проекта «Культура» реализуются в степном регионе. Одно из них - цифровая культура - предполагает приобретение специального оборудования для оцифровки книжных памятников. Оно уже поступило в национальную библиотеку имени Амур Санана и совсем скоро будет запущено в работу.Программа рассчитана на шесть лет и предполагает также создание виртуальных концертных залов, а также цифровых гидов в Национальном музее.



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