Красные дипломы получили 207 отличников КалмГУ

Красные дипломы получили 207 отличников. Среди них Дмитрий Федельский, который получил образование сразу по двум магистерским направлениям. И уже успел устроиться на работу.



А вот будущий юрист Зула Басангова считает, что сегодня нет ни одной структуры в государственной системе, где бы не работали выпускники управления и права Калмыцкого госуниверситета. И новые поколения студентов сохраняют эту преемственность, тем самым подтверждая высокий статус юридического образования, получаемого в стенах главного высшего учебного заведения республики.



Кстати, Зула Басангова, также обладательница двух дипломов. Магистерская работа филолога была посвящена авторской программе известного телеведущего Владимира Познера. Но пока она еще не определилась: кем будет работать. Многие из этих ребят прошли стажировку в крупнейших университетах страны и за ее пределами. Во многом благодаря тому, что занятия у магистрантов проводят лучшие кадры. Активное внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс постоянно находится в поле зрения. Главная задача ВУЗа - качество подготовки его выпускников.



По словам ректора Бадмы Салаева, отличники учебы своим трудом доказали, что они готовы решать любые задачи, отвечающие требованиям времени. Положительная тенденция отмечена в плане международной деятельности КалмГУ, говорит Бату Хасиков. Выросло количество иностранных студентов. К тому же расширилась география партнерских связей, которая позволяет республике наладить отношения в сфере АПК. В частности, это касается экспорта сельхозпродукции. А проект «Кадровый резерв Калмыкии» поможет талантливой молодежи найти перспективную работу.



В интервью Хасиков также отметил о перспективах дальнейшего сотрудничества между Правительством и Калмыцким университетом по подготовке специалистов, проведению научных исследований в интересах региона. Красные дипломы получили 207 отличников. Среди них Дмитрий Федельский, который получил образование сразу по двум магистерским направлениям. И уже успел устроиться на работу.А вот будущий юрист Зула Басангова считает, что сегодня нет ни одной структуры в государственной системе, где бы не работали выпускники управления и права Калмыцкого госуниверситета. И новые поколения студентов сохраняют эту преемственность, тем самым подтверждая высокий статус юридического образования, получаемого в стенах главного высшего учебного заведения республики.Кстати, Зула Басангова, также обладательница двух дипломов. Магистерская работа филолога была посвящена авторской программе известного телеведущего Владимира Познера. Но пока она еще не определилась: кем будет работать. Многие из этих ребят прошли стажировку в крупнейших университетах страны и за ее пределами. Во многом благодаря тому, что занятия у магистрантов проводят лучшие кадры. Активное внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс постоянно находится в поле зрения. Главная задача ВУЗа - качество подготовки его выпускников.По словам ректора Бадмы Салаева, отличники учебы своим трудом доказали, что они готовы решать любые задачи, отвечающие требованиям времени. Положительная тенденция отмечена в плане международной деятельности КалмГУ, говорит Бату Хасиков. Выросло количество иностранных студентов. К тому же расширилась география партнерских связей, которая позволяет республике наладить отношения в сфере АПК. В частности, это касается экспорта сельхозпродукции. А проект «Кадровый резерв Калмыкии» поможет талантливой молодежи найти перспективную работу.В интервью Хасиков также отметил о перспективах дальнейшего сотрудничества между Правительством и Калмыцким университетом по подготовке специалистов, проведению научных исследований в интересах региона.



Смотреть полный выпуск новостей



