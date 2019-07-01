«Здесь и сейчас» о подготовке школ к новому учебному году

Подготовка школ к новому учебному году, итоги государственной итоговой аттестации - об этом и многом другом в эфире очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия будут говорить ведущий и гости студии - представители Министерства образования и науки республики.



Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26. Подготовка школ к новому учебному году, итоги государственной итоговой аттестации - об этом и многом другом в эфире очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия будут говорить ведущий и гости студии - представители Министерства образования и науки республики.Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26.



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