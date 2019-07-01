В Элисте приступили к масштабному ремонту автомобильных дорог

В Элисте приступили к масштабным работам по ремонту автомобильных дорог. Более 13 километров дорожного полотна планируется обновить до конца текущего года. Это порядка 10 столичных улиц. Сейчас ведутся работы по установке временных дорожных знаков и демонтажу бордюрного камня.



ремонт дорог производится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на 2019 год. На эти цели выделено финансирование из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Всего будет отремонтировано 17 участков дороги. В Элисте приступили к масштабным работам по ремонту автомобильных дорог. Более 13 километров дорожного полотна планируется обновить до конца текущего года. Это порядка 10 столичных улиц. Сейчас ведутся работы по установке временных дорожных знаков и демонтажу бордюрного камня.ремонт дорог производится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на 2019 год. На эти цели выделено финансирование из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Всего будет отремонтировано 17 участков дороги.



Смотреть полный выпуск новостей



