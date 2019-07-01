Калмыкия – среди регионов с наихудшим качеством управления многоквартирными домами. Таков итог ежегодного рейтинга, который проводит Фонд содействия реформированию ЖКХ.



Степная республика заняла 84 место из 85. Эксперты оценивают масштаб деятельности организаций, их финансовую устойчивость, эффективность, репутацию.



По этим критериям управляющие компании Калмыкии набрали в среднем 24 балла при среднем балле – 32 и 7. Хуже работают они только в Вологодской области.



Напомним, в Элисте без управления остались 11 многоэтажек, они находились в введении двух организаций, которые лишились лицензий. Сейчас 7 новых управляющих компаний – на стадии получения разрешительных документов. Всего действуют 16. Как сообщил на совещании профильный министр, у руля должны оставаться только дееспособные компании. Калмыкия – среди регионов с наихудшим качеством управления многоквартирными домами. Таков итог ежегодного рейтинга, который проводит Фонд содействия реформированию ЖКХ.Степная республика заняла 84 место из 85. Эксперты оценивают масштаб деятельности организаций, их финансовую устойчивость, эффективность, репутацию.По этим критериям управляющие компании Калмыкии набрали в среднем 24 балла при среднем балле – 32 и 7. Хуже работают они только в Вологодской области.Напомним, в Элисте без управления остались 11 многоэтажек, они находились в введении двух организаций, которые лишились лицензий. Сейчас 7 новых управляющих компаний – на стадии получения разрешительных документов. Всего действуют 16. Как сообщил на совещании профильный министр, у руля должны оставаться только дееспособные компании.



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