12 июля на площади Победы состоится торжество, посвященное учреждению Дня республики. Жителей и гостей столицы ждет большая концертная программа с участием Аркадия Манджиева, Феликса Шорваева, Дмитрия Шараева и других исполнителей. Можно будет угоститься борцогами и калмыцким чаем. И принять участие в соревнованиях по игре в альчики и другим национальных играм. Главная цель мероприятия – объединить всех жителей республики. Как отметил руководитель региона Бату Хасиков, предлагая утвердить этот праздник, калмыцкий народ имеет славную историю, которой мы можем, и должны гордиться. 12 июля на площади Победы состоится торжество, посвященное учреждению Дня республики. Жителей и гостей столицы ждет большая концертная программа с участием Аркадия Манджиева, Феликса Шорваева, Дмитрия Шараева и других исполнителей. Можно будет угоститься борцогами и калмыцким чаем. И принять участие в соревнованиях по игре в альчики и другим национальных играм. Главная цель мероприятия – объединить всех жителей республики. Как отметил руководитель региона Бату Хасиков, предлагая утвердить этот праздник, калмыцкий народ имеет славную историю, которой мы можем, и должны гордиться.



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