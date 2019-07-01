В лагере «Березка» Городовиковского района прошла военно-спортивная игра

Школьники показали знание истории и строевой подготовки. В оздоровительном лагере «Березка» Городовиковского района прошла военно-спортивная игра «Зарница». Участникам необходимо было продемонстрировать навыки в надевании противогаза, стрельбе из пневматической винтовки, спортивных соревнованиях, строевой подготовке, а также знания по истории Великой Отечественной войны. По итогам лучшими стали участники команды «Комета», на втором месте — отряд «Уралан» и третье почтенное место занял отряд «Winx». Победители и призеры удостоились наград.



Школьники показали знание истории и строевой подготовки. В оздоровительном лагере «Березка» Городовиковского района прошла военно-спортивная игра «Зарница». Участникам необходимо было продемонстрировать навыки в надевании противогаза, стрельбе из пневматической винтовки, спортивных соревнованиях, строевой подготовке, а также знания по истории Великой Отечественной войны. По итогам лучшими стали участники команды «Комета», на втором месте — отряд «Уралан» и третье почтенное место занял отряд «Winx». Победители и призеры удостоились наград.



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