В зданиях Калмыцкой национальной гимназии проходят ремонтные работы

В двух зданиях калмыцкой национальной гимназии в эти дни проходят масштабные ремонтные работы. На эти цели выделено более трех миллионов рублей из республиканского и муниципального бюджетов. В младшем блоке, где учатся ребята с 1-го по 4-й классы, уже заменили окна, устанавливают откосы, реконструируют фасад. После чего подрядчик приступит к укладке тротуарной плитки. В другом здании по улице Ленина, где расположен старший блок, ведутся кровельные работы.

В двух зданиях МБОУ «Калмыцкая национальная гимназия им. Кичикова А.Ш.» полным ходом идут ремонтные работы. В рамках подписанного Соглашения между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Администрацией города Элисты из республиканского бюджета бюджету города были выделены субсидии на осуществление мероприятий, предусмотренных Региональной программой «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 января 2016 г. № 5.



МБОУ «КНГ» размещается в двух приспособленных зданиях по ул. В.И. Ленина. В младшем блоке гимназии обучаются ученики 1-4-х классов. В этом блоке уже заменили окна, идут работы по установке откосов и реконструкции фасада. Позже подрядчик ООО "ЭЛИТСТРОЙ-08" приступит к укладке тротуарной плитки.

В старшем блоке гимназии подрядчик Общественная организация "Ассоциация молодежных жилищных комплексов Республики Калмыкия" выполняет работу по замене мягкой кровли на твердую, в том числе, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу. В двух зданиях калмыцкой национальной гимназии в эти дни проходят масштабные ремонтные работы. На эти цели выделено более трех миллионов рублей из республиканского и муниципального бюджетов. В младшем блоке, где учатся ребята с 1-го по 4-й классы, уже заменили окна, устанавливают откосы, реконструируют фасад. После чего подрядчик приступит к укладке тротуарной плитки. В другом здании по улице Ленина, где расположен старший блок, ведутся кровельные работы.В двух зданиях МБОУ «Калмыцкая национальная гимназия им. Кичикова А.Ш.» полным ходом идут ремонтные работы. В рамках подписанного Соглашения между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Администрацией города Элисты из республиканского бюджета бюджету города были выделены субсидии на осуществление мероприятий, предусмотренных Региональной программой «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 января 2016 г. № 5.МБОУ «КНГ» размещается в двух приспособленных зданиях по ул. В.И. Ленина. В младшем блоке гимназии обучаются ученики 1-4-х классов. В этом блоке уже заменили окна, идут работы по установке откосов и реконструкции фасада. Позже подрядчик ООО "ЭЛИТСТРОЙ-08" приступит к укладке тротуарной плитки.В старшем блоке гимназии подрядчик Общественная организация "Ассоциация молодежных жилищных комплексов Республики Калмыкия" выполняет работу по замене мягкой кровли на твердую, в том числе, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу.



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