Примерно триста пятьдесят жителей Калмыкии вынужденно стали пешеходами. Из-за долгов они пока не могут пользоваться транспортным средством. Ограничения введены судебными приставами. Сесть за руль они смогут лишь после того, как погасят задолженности. Большинство из них не платили алименты, сообщают в ведомстве. Если граждане проигнорируют запрет, то в этом случае они будут привлечены к административной ответственности. Она предусматривает 50 часов обязательных работ или лишение водительского удостоверения на один год. Примерно триста пятьдесят жителей Калмыкии вынужденно стали пешеходами. Из-за долгов они пока не могут пользоваться транспортным средством. Ограничения введены судебными приставами. Сесть за руль они смогут лишь после того, как погасят задолженности. Большинство из них не платили алименты, сообщают в ведомстве. Если граждане проигнорируют запрет, то в этом случае они будут привлечены к административной ответственности. Она предусматривает 50 часов обязательных работ или лишение водительского удостоверения на один год.



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