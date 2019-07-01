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Сегодня, 18:28

Ограничения введены судебными приставами


Примерно триста пятьдесят жителей Калмыкии вынужденно стали пешеходами. Из-за долгов они пока не могут пользоваться транспортным средством. Ограничения введены судебными приставами. Сесть за руль они смогут лишь после того, как погасят задолженности. Большинство из них не платили алименты, сообщают в ведомстве. Если граждане проигнорируют запрет, то в этом случае они будут привлечены к административной ответственности. Она предусматривает 50 часов обязательных работ или лишение водительского удостоверения на один год.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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