Площадь малый Арбат украсит новая скульптура

Площадь малый Арбат в степной столице в скором времени украсит новая скульптура под названием Сяяхля Элистинка. Это дань восхищения и благодарности женщине – хранительнице семейного очага и многовековых традиций, а также символ, посвященный национальной письменности Тодо Бичиг.



Столицу Калмыкии в скором времени появится новое скульптурное сооружение. Памятник под названием Сяяхля Элистинка высотой более двух метров установят на площади малый Арбат. Он выражает восхищение и благодарность женщине – хранительнице семейного очага и многовековых традиций, а также уважительное отношение к вершине калмыцкой культуры – национальной письменности Тодо Бичиг.



Скульптура Сяяхля Элистинка представляет собой изящную женскую фигуру на фоне плоского изображения буквы «Э» на старокалмыцкой письменности Тодо бичиг. Работает над ней скульптор Николай Галушкин уже в течение нескольких месяцев. На деревянную основу накладывается специальная глина. Именно она воссоздает оригинальную авторскую задумку.



После того, как глиняные работы будут завершены, с макета снимут гипсовую форму, из которой уже будет отливаться медная скульптура. Установить ее планируют на площади Малый Арбат, недалеко от входных ворот. Открытие будет приурочено к четырехсот двадцатилетию Зая Пандиты и в день национальной письменности 5-го сентября.



Важным элементом скульптуры является изображение буквы «Э» на старокалмыцкой письменности, которое символизирует собой национальное достояние – Тодо Бичиг. Возводится скульптура Сяяхля Элистинка на народные пожертвования и будет передана в дар городу. Площадь малый Арбат в степной столице в скором времени украсит новая скульптура под названием Сяяхля Элистинка. Это дань восхищения и благодарности женщине – хранительнице семейного очага и многовековых традиций, а также символ, посвященный национальной письменности Тодо Бичиг.Столицу Калмыкии в скором времени появится новое скульптурное сооружение. Памятник под названием Сяяхля Элистинка высотой более двух метров установят на площади малый Арбат. Он выражает восхищение и благодарность женщине – хранительнице семейного очага и многовековых традиций, а также уважительное отношение к вершине калмыцкой культуры – национальной письменности Тодо Бичиг.Скульптура Сяяхля Элистинка представляет собой изящную женскую фигуру на фоне плоского изображения буквы «Э» на старокалмыцкой письменности Тодо бичиг. Работает над ней скульптор Николай Галушкин уже в течение нескольких месяцев. На деревянную основу накладывается специальная глина. Именно она воссоздает оригинальную авторскую задумку.После того, как глиняные работы будут завершены, с макета снимут гипсовую форму, из которой уже будет отливаться медная скульптура. Установить ее планируют на площади Малый Арбат, недалеко от входных ворот. Открытие будет приурочено к четырехсот двадцатилетию Зая Пандиты и в день национальной письменности 5-го сентября.Важным элементом скульптуры является изображение буквы «Э» на старокалмыцкой письменности, которое символизирует собой национальное достояние – Тодо Бичиг. Возводится скульптура Сяяхля Элистинка на народные пожертвования и будет передана в дар городу.



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