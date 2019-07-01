Прокуратура Калмыкии провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в министерстве здравоохранения. Установлено, что ведомство в предусмотренные сроки не выполнило обязательства по оплате поставленных лекарственных препаратов для медицинского применения на общую сумму более 25 миллионов рублей. Прокуратура Калмыкии провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в министерстве здравоохранения. Установлено, что ведомство в предусмотренные сроки не выполнило обязательства по оплате поставленных лекарственных препаратов для медицинского применения на общую сумму более 25 миллионов рублей.



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