Правила изменились. Теперь никто не сможет продать, подарить, сдать в залог или в аренду, а также распорядиться вашим домом или квартирой иными способами без вашего личного присутствия. Изменения в федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» внесены, чтобы оградить собственников от мошенников. Иными словами, каждый может написать заявление в МФЦ и наложить запрет на любую сделку с вашей недвижимостью, даже при наличии нотариальной доверенности. Правила изменились. Теперь никто не сможет продать, подарить, сдать в залог или в аренду, а также распорядиться вашим домом или квартирой иными способами без вашего личного присутствия. Изменения в федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» внесены, чтобы оградить собственников от мошенников. Иными словами, каждый может написать заявление в МФЦ и наложить запрет на любую сделку с вашей недвижимостью, даже при наличии нотариальной доверенности.



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