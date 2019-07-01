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Сегодня, 13:05

В Калмыкии появится еще один праздник


В Калмыкии появится еще один праздник. Глава региона предложил сделать 5-е июля Днем республики. Дата связана с важными событиями почти столетней давности. 5 июля 1920 года в Чилгире состоялся Первый общекалмыцкий съезд Советов. Он единогласно утвердил текст «Декларации трудового калмыцкого народа». Она провозглашала объединение всех разрозненных частей народа в одну административно-хозяйственную единицу. Таким образом, была создана автономия Калмыкии. Ее укрепление и развитие – задача не менее важная, чем подъем экономики и повышение качества жизни наших граждан, отметил Бату Хасиков. Уверен, что День Калмыкии станет днем, объединяющим всех граждан Республики и вдохновляющим нас на плодотворный труд ради процветания нашей родины, подчеркнул он.

Сегодня эту тему обсудят и на очередной сессии Народного Хурала. Депутаты должны внести изменения в статью «О праздничных и памятных днях в республике Калмыкия». Заседание продолжается. В центре внимания парламентариев - бюджет на 2019-й и плановый период 20-го и 21-го годов.



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