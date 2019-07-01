Бату Хасиков поздравил с Днём Рождения Его Святейшество Далай-ламу XIV

Бату Хасиков направил поздравления с Днём Рождения Его Святейшеству Далай-ламе XIV в Дхарамсалу от всех жителей Калмыкии. На своей странице в инстаграм к пожеланиям здоровья, долгим годам жизни и укрепления веры руководитель региона добавил слова благодарности за мудрость и знания, которые распространяются в рамках подвижнической деятельности Его Святейшества.





"Счастье не бывает сразу готовым. Оно случается благодаря вашим действиям", - это и многие другие изречения Далай - Ламы XIV стали для меня путеводными в жизни, отметил Бату Хасиков. Бату Хасиков направил поздравления с Днём Рождения Его Святейшеству Далай-ламе XIV в Дхарамсалу от всех жителей Калмыкии. На своей странице в инстаграм к пожеланиям здоровья, долгим годам жизни и укрепления веры руководитель региона добавил слова благодарности за мудрость и знания, которые распространяются в рамках подвижнической деятельности Его Святейшества."Счастье не бывает сразу готовым. Оно случается благодаря вашим действиям", - это и многие другие изречения Далай - Ламы XIV стали для меня путеводными в жизни, отметил Бату Хасиков.



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