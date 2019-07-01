В Калмыкии ищут лучших специалистов въездного туризма

В Калмыкии объявлен региональный отборочный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма», сообщили сегодня в профильном министерстве.



По итогам первого тура будут определены номинанты, которые представят республику в финале осенью этого года в Москве. Главный приз Всероссийского конкурса — 100 000 рублей. Выбирать будут лучшего экскурсовода, менеджера по въездному и внутреннему туризму, работника службы приема и размещения, специалиста службы эксплуатации номерного фонда.



Заявки принимаются до 21-го июля по электронной почте mk_tourism@mail.ru. Подробная информация на сайте министерства. В Калмыкии объявлен региональный отборочный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма», сообщили сегодня в профильном министерстве.По итогам первого тура будут определены номинанты, которые представят республику в финале осенью этого года в Москве. Главный приз Всероссийского конкурса — 100 000 рублей. Выбирать будут лучшего экскурсовода, менеджера по въездному и внутреннему туризму, работника службы приема и размещения, специалиста службы эксплуатации номерного фонда.Заявки принимаются до 21-го июля по электронной почте mk_tourism@mail.ru. Подробная информация на сайте министерства.



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