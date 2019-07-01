Ветеран из Калмыкии принял участие в торжественных мероприятиях в Беларуси

Ветеран Великой Отечественной войны элистинец Петр Леонтьев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия освобождения Белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков.



К знаменательной дате приурочена акция «Беларусь помнит». Она призвана напомнить молодежи о героическом и важном подвиге советских воинов, их дедов и прадедов, показать масштаб и трагедию войны. Ветеран Великой Отечественной войны элистинец Петр Леонтьев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия освобождения Белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков.К знаменательной дате приурочена акция «Беларусь помнит». Она призвана напомнить молодежи о героическом и важном подвиге советских воинов, их дедов и прадедов, показать масштаб и трагедию войны.



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