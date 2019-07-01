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Вчера, 18:20

В Калмыкии высадят более 1 тысячи гектаров леса


Более 1 тысячи гектаров леса высадят в Калмыкии в этом году в рамках нацпроекта «Экология». На эти цели планируется выделить почти 57 миллионов рублей.

Выбор пал на саженцы древесно-кустарниковых пород. Это вяз мелколистный, золотистая смородина, лох узколистный, белая акация и джузгун безлистный. Об этом сообщает пресс – служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.



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