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Вчера, 18:18

Продукты собственного производства выращивают в элистинской коррекционной школе-интернате


Продукты собственного производства выращивают в элистинской коррекционной школе-интернате. На грядках – помидоры и огурцы.

Теплица в учебном заведении была обустроена почти тридцать лет назад, однако по назначению практически не использовалась. В начале этого года администрация решила возродить хозяйство. Уже в январе начались работы по облагораживанию территории, в апреле она начала функционировать. И уже сегодня на столах воспитанников – свежие экологически чистые овощи.

Стоить отметить также, что с 5 класса ребята изучают сельскохозяйственный труд, а в теплице применяют на практике полученные знания.



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