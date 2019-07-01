Продукты собственного производства выращивают в элистинской коррекционной школе-интернате. На грядках – помидоры и огурцы.



Теплица в учебном заведении была обустроена почти тридцать лет назад, однако по назначению практически не использовалась. В начале этого года администрация решила возродить хозяйство. Уже в январе начались работы по облагораживанию территории, в апреле она начала функционировать. И уже сегодня на столах воспитанников – свежие экологически чистые овощи.



Стоить отметить также, что с 5 класса ребята изучают сельскохозяйственный труд, а в теплице применяют на практике полученные знания. Продукты собственного производства выращивают в элистинской коррекционной школе-интернате. На грядках – помидоры и огурцы.Теплица в учебном заведении была обустроена почти тридцать лет назад, однако по назначению практически не использовалась. В начале этого года администрация решила возродить хозяйство. Уже в январе начались работы по облагораживанию территории, в апреле она начала функционировать. И уже сегодня на столах воспитанников – свежие экологически чистые овощи.Стоить отметить также, что с 5 класса ребята изучают сельскохозяйственный труд, а в теплице применяют на практике полученные знания.



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