В Элисте состоялся организационный форум Союза женщин Калмыкии

Общественная организация «Союз женщин России» меняет статус на общественно-государственную в рамках исполнения указа президента.



Сегодня в Элисте состоялся организационный форум, в ходе которого был избран новый состав городского правления женсовета. Председатель Союза женщин Калмыкии Лидия Лебедева, рассказала, что отныне в субъектах – Союзы будут переименованы в региональные отделения, а в городах, районах и сельских поселениях – в местные. Принят и новый Устав, согласно которому деятельность регионального и местных отделений будут осуществляться в тесном взаимодействии с муниципальными властями.



Основные направления – это защита материнства и детства, укрепление института семьи, поддержка социальных инициатив в ходе реализации нацпроектов в области демографии, здравоохранения, образования и культуры. Общественная организация «Союз женщин России» меняет статус на общественно-государственную в рамках исполнения указа президента.Сегодня в Элисте состоялся организационный форум, в ходе которого был избран новый состав городского правления женсовета. Председатель Союза женщин Калмыкии Лидия Лебедева, рассказала, что отныне в субъектах – Союзы будут переименованы в региональные отделения, а в городах, районах и сельских поселениях – в местные. Принят и новый Устав, согласно которому деятельность регионального и местных отделений будут осуществляться в тесном взаимодействии с муниципальными властями.Основные направления – это защита материнства и детства, укрепление института семьи, поддержка социальных инициатив в ходе реализации нацпроектов в области демографии, здравоохранения, образования и культуры.



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