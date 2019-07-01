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Вчера, 18:16

В Элисте состоялся организационный форум Союза женщин Калмыкии


Общественная организация «Союз женщин России» меняет статус на общественно-государственную в рамках исполнения указа президента.

Сегодня в Элисте состоялся организационный форум, в ходе которого был избран новый состав городского правления женсовета. Председатель Союза женщин Калмыкии Лидия Лебедева, рассказала, что отныне в субъектах – Союзы будут переименованы в региональные отделения, а в городах, районах и сельских поселениях – в местные. Принят и новый Устав, согласно которому деятельность регионального и местных отделений будут осуществляться в тесном взаимодействии с муниципальными властями.

Основные направления – это защита материнства и детства, укрепление института семьи, поддержка социальных инициатив в ходе реализации нацпроектов в области демографии, здравоохранения, образования и культуры.



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