Как научиться играть на домбре? Ответ на этот вопрос дают курсы, которые открылись по инициативе Центрального хурула. Как выяснилось, освоить национальный инструмент мечтают многие едва ли не с детства. Домбры предоставили дворец детского творчества, школа искусств номер 1. Можно приносить и собственную. Азам искусства обучает Заслуженный артист Калмыкии Арслан Шовгуров.



В младшей группе самому юному домбристу – 5 лет. Самому старшему – уже 15. Занимаются с удовольствием.



Урок начинается с детального знакомства. Все нюансы важны: положение рук и тела, внимательность, слух, память, не говоря уже об элементарной теории музыки.



Заслуженный деятель искусств Арслан Шовгуров выступает в новом амплуа. Учиться у мастера, виртуозно владеющего игрой на домбре, хотят многие. Например, элистинка Вера Пудинова мечтала освоить инструмент с детства.



Борис Болев тоже давно об этом мечтал. Он много лет жил в Москве, но мысль научиться играть на домбре никогда не покидала. Вернувшись на Родину, принял участие в музыкальном подношении в священный месяц Ур Сар. На этом практика закончилась. Но узнав, что именно Шорвгуров будет вести курс, пришел не раздумывая.



Преподаватель не оставляет без внимания ни одного ученика, улавливает даже настроение каждого. Игра на домбре должна приносить удовольствие, говорит Шовгуров, тогда и знания освоить легче.



Прирожденный талант – так отзываются об Арслане его коллеги. Выпускник Астраханской Государственная консерватории, он 14 лет преподавал в колледже искусств имени Чонкушова. Сейчас народный артист Калмыкии продолжает педагогическую деятельность, руководит ансамблем домбристов во Дворце детского творчества, прививая юным музыкантам любовь к национальной культуре, традициям, раскрывая красоту калмыцкой музыки. Предложенную хурулом идею он поддержал с энтузиазмом.



Начало положено. Мастеров искусства игры на добре в Калмыкии станет больше. Сохранение национальных музыкальных традиций в надежных руках. Как научиться играть на домбре? Ответ на этот вопрос дают курсы, которые открылись по инициативе Центрального хурула. Как выяснилось, освоить национальный инструмент мечтают многие едва ли не с детства. Домбры предоставили дворец детского творчества, школа искусств номер 1. Можно приносить и собственную. Азам искусства обучает Заслуженный артист Калмыкии Арслан Шовгуров.В младшей группе самому юному домбристу – 5 лет. Самому старшему – уже 15. Занимаются с удовольствием.Урок начинается с детального знакомства. Все нюансы важны: положение рук и тела, внимательность, слух, память, не говоря уже об элементарной теории музыки.Заслуженный деятель искусств Арслан Шовгуров выступает в новом амплуа. Учиться у мастера, виртуозно владеющего игрой на домбре, хотят многие. Например, элистинка Вера Пудинова мечтала освоить инструмент с детства.Борис Болев тоже давно об этом мечтал. Он много лет жил в Москве, но мысль научиться играть на домбре никогда не покидала. Вернувшись на Родину, принял участие в музыкальном подношении в священный месяц Ур Сар. На этом практика закончилась. Но узнав, что именно Шорвгуров будет вести курс, пришел не раздумывая.Преподаватель не оставляет без внимания ни одного ученика, улавливает даже настроение каждого. Игра на домбре должна приносить удовольствие, говорит Шовгуров, тогда и знания освоить легче.Прирожденный талант – так отзываются об Арслане его коллеги. Выпускник Астраханской Государственная консерватории, он 14 лет преподавал в колледже искусств имени Чонкушова. Сейчас народный артист Калмыкии продолжает педагогическую деятельность, руководит ансамблем домбристов во Дворце детского творчества, прививая юным музыкантам любовь к национальной культуре, традициям, раскрывая красоту калмыцкой музыки. Предложенную хурулом идею он поддержал с энтузиазмом.Начало положено. Мастеров искусства игры на добре в Калмыкии станет больше. Сохранение национальных музыкальных традиций в надежных руках.



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