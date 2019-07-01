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Вчера, 12:37

В Калмыкии отметят День семьи, любви и верности


Жители Калмыкии начинают подготовку к Дню семьи, любви и верности. В преддверии праздника с 5 по 7 июля пройдет фестиваль национальных культур «Семейные традиции».

Среди участников – представители регионов Юга России: Ростовской, Астраханской областей и Адыгеи. За степную республику выступят семьи Городовиковского, Кетченеровского, Лаганского, Малодербетовского районов, а также национально-культурные центры Калмыкии.

В плане мероприятий – круглый стол на тему сохранения семейных традиций, выездной концерт в селе Троицкое и другие.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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