Журнал «Вестник КИГИ РАН» включен в международную базу данных

Впервые за свою полувековую историю журнал Калмыцкого научного центра РАН «Ориентал стадиас», ранее известный как «Вестник КИГИ РАН» включен в крупнейшую международную базу данных рефератов и цитирования рецензируемой литературы «Скопус».



Положительное решение экспертов подтверждает высокий уровень работы редакционной коллегии, переводчиков, а также специалистов полиграфических работ.



На сегодняшний день в «Скопусе» фиксируются более 400 российских периодических изданий и журналов гуманитарной направленности. Теперь среди них и калмыцкий сборник исследований. Впервые за свою полувековую историю журнал Калмыцкого научного центра РАН «Ориентал стадиас», ранее известный как «Вестник КИГИ РАН» включен в крупнейшую международную базу данных рефератов и цитирования рецензируемой литературы «Скопус».Положительное решение экспертов подтверждает высокий уровень работы редакционной коллегии, переводчиков, а также специалистов полиграфических работ.На сегодняшний день в «Скопусе» фиксируются более 400 российских периодических изданий и журналов гуманитарной направленности. Теперь среди них и калмыцкий сборник исследований.



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