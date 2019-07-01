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Вчера, 12:28

В Калмыкии проведут бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ


Калмыкия присоединится к Всероссийской акции Минздрава по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Мобильные комплексы охватывают 191 город в 40 регионах России.

С 6 по 9 июля они посетят 5 населенных пунктов степной республики: Элисту, Лагань, Городовиковск, село Троицкое, поселок Яшкуль. На торжественной церемонии закрытия будут озвучены итоги калмыцкого этапа акции и его ключевые события.



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