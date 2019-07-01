Студенческий отряд поискового движения Калмыкии выиграл Всероссийский конкурс молодежных проектов

Студенческий отряд поискового движения Калмыкии «Санл» выиграл Всероссийский конкурс молодежных проектов. Их работа «Памяти достойны» была признана лучшей среди сотен других. Она предполагает создание музейной экспозиции, проведение вахты памяти, архивные работы по поиску и установлению имен павших воинов.



К началу учебного года в этом небольшом кабинете откроется необычная музейная выставка. Вся она будет посвящена памятным трагическим событиям, которые развернулись под Хулхутой в далеком сорок втором. Отвоевывая у врага пядь за пядью родную землю, здесь погибли более 10 тысяч солдат. Калмыцкие поисковые отряды до сих пор находят останки павших бойцов, осколки снарядов и оружие. Впервые в этом году в поисковой вахте приняли участие и члены студенческого поискового отряда «Санл».



Они настолько прониклись этой работой, что решили продолжить непосредственное изучение истории родного края и приобщить к этому делу школьников. Специально для этого лидер студенческого отряда Данара Халхинова разработала проект «Памяти достойны».



А в конце июня стало известно, что эта работа стала лучшей во Всероссийском конкурсе молодежных проектов и выиграла грант в пятьсот тысяч рублей на ее реализацию.



Проект предусматривает проведение Вахты Памяти, архивную работу по поиску и павших воинов, установку мемориальных плит. А самое главное благодаря этому в доме детского творчества теперь появится самый настоящий военно-исторический музей. Его главная особенность в том, что здесь на некоторое время его посетители смогут почувствовать себя на поле хулхутинского боя.



Прикоснуться к живой истории своей родины через такие вещи, как, например, посмертный медальон солдата предлагают всем желающим организаторы музейной экспозиции. По их мнению, это помогают острее почувствовать всю гамму чувств от великой скорби по погибшим героям до непередаваемой радости от Победы. Откроется выставка уже через два месяца. А пока здесь кипит работа.

Студенческий отряд поискового движения Калмыкии «Санл» выиграл Всероссийский конкурс молодежных проектов. Их работа «Памяти достойны» была признана лучшей среди сотен других. Она предполагает создание музейной экспозиции, проведение вахты памяти, архивные работы по поиску и установлению имен павших воинов.К началу учебного года в этом небольшом кабинете откроется необычная музейная выставка. Вся она будет посвящена памятным трагическим событиям, которые развернулись под Хулхутой в далеком сорок втором. Отвоевывая у врага пядь за пядью родную землю, здесь погибли более 10 тысяч солдат. Калмыцкие поисковые отряды до сих пор находят останки павших бойцов, осколки снарядов и оружие. Впервые в этом году в поисковой вахте приняли участие и члены студенческого поискового отряда «Санл».Они настолько прониклись этой работой, что решили продолжить непосредственное изучение истории родного края и приобщить к этому делу школьников. Специально для этого лидер студенческого отряда Данара Халхинова разработала проект «Памяти достойны».А в конце июня стало известно, что эта работа стала лучшей во Всероссийском конкурсе молодежных проектов и выиграла грант в пятьсот тысяч рублей на ее реализацию.Проект предусматривает проведение Вахты Памяти, архивную работу по поиску и павших воинов, установку мемориальных плит. А самое главное благодаря этому в доме детского творчества теперь появится самый настоящий военно-исторический музей. Его главная особенность в том, что здесь на некоторое время его посетители смогут почувствовать себя на поле хулхутинского боя.Прикоснуться к живой истории своей родины через такие вещи, как, например, посмертный медальон солдата предлагают всем желающим организаторы музейной экспозиции. По их мнению, это помогают острее почувствовать всю гамму чувств от великой скорби по погибшим героям до непередаваемой радости от Победы. Откроется выставка уже через два месяца. А пока здесь кипит работа.



Смотреть полный выпуск новостей



